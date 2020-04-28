Advertisements

ترامب: السماح للصيدليات بإجراء فحوصات فيروس كورونا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الوضع الوبائي بشأن فيروس كورونا في أمريكا يتحسن كل يوم، وحكام الولايات متفائلون، موضحا أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بدأ ينخفض في البؤر الساخنة.

وأعلن "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي بثته قناة "النيل للأخبار"، أنه تم السماح للصيدليات بإجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتم مضاعفة الفحوصات للمواطنين، حيث سيتم استغلال كافة الإمكانيات المتاحة.

وبدأ فيروس كورونا من الصين، وانتقل منها إلى غالبية دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي قارب عدد الإصابات بها على مليون مصاب.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى يوم أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفيات عزل متعافين كوفيد 19 كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر أخبار

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

المشهد الذي أغضب طلاب طب القصر العيني من زينة

منذ ساعة و 25 دقيقة

أحمد موسى يستعرض لحظة القبض على خيرت الشاطر (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. "الملك سلمان" يصدر قراراً جديداً يتعلق بولي العهد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ حوالي 5 ساعات

الجمهور ينتقد سميحة أيوب بعد تجسيدها دور والدة نادية الجندي في سكر زيادة

منذ 18 دقيقة

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن أعداد إصابات كورونا في مايو (فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

حسن شاكوش يكشف عن أجره قبل وبعد أغنية "بنت الجيران" (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

العجيزي يكشف السبب الحقيقي وراء رحيله عن النادي الاهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

منذ أقل من نصف ساعة

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ حوالي 17 ساعة

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة توجه بإجراء فحوصات كورونا على الفرق الطبية داخل مستشفيات العزل

مصطفى بكري: نمر بمرحلة صعبة.. وعلينا الالتزام بإجراءات العزل والوقاية

عمرو أديب يكشف عن سبب تزايد إصابات فيروس كورونا (فيديو)

عمرو أديب: الخريف المقبل هيجي كورونا تاني أشد خطورة (فيديو)

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

"الصحة العالمية" تزف بشرى بشأن نسبة إصابة الأطفال بكورونا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

08:48 م

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

05:47 م

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

08:26 م

حسن شاكوش يكشف عن أجره قبل وبعد أغنية "بنت الجيران" (فيديو)

12:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة