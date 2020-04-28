ترامب: السماح للصيدليات بإجراء فحوصات فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الوضع الوبائي بشأن فيروس كورونا في أمريكا يتحسن كل يوم، وحكام الولايات متفائلون، موضحا أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بدأ ينخفض في البؤر الساخنة.





وأعلن "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي بثته قناة "النيل للأخبار"، أنه تم السماح للصيدليات بإجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتم مضاعفة الفحوصات للمواطنين، حيث سيتم استغلال كافة الإمكانيات المتاحة.





وبدأ فيروس كورونا من الصين، وانتقل منها إلى غالبية دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي قارب عدد الإصابات بها على مليون مصاب.





وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى يوم أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.



