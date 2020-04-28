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مرتضى منصور: رامز مكانه مستشفى الأمراض العقلية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:15 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
داليا الحسين
قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك: إن ما يفعله رامز في برنامجه، مع الضيوف يؤثر على سلوكيات المجتمع، مؤكدا أنه تقدم ببلاغ رسمي لوقف برنامج رامز جلال.

وأضاف مرتضى منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "رامز بيقول أنا مجنون رسمي، والمجنون مكانه مستشفى الأمراض العقلية"، لافتا إلى أن سلوكيات رامز مع ضيوفه تصل إلى حد الشروع في القتل.

مرتضى منصور يهاجم رامز جلال

وفي وقت سابق، شن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما عنيفا على الفنان رامز جلال مقدم برنامج رامز مجنون رسمي الذي يذاع خلال شهر رمضان الكريم عبر شاشة قناة "إم بي سي مصر".

وطالب مرتضى منصور في فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب " بإيقاف البرنامج الذي يتلاعب فيه رامز جلال بحياة الضيوف في مشهد كارثي لبرامج المقالب.

وشدد المستشار مرتضى منصور، على أنه لن يسكت على أي إهانة للزمالك خلال البرنامج مطالبا المسئولين عن الإعلام بضرورة التحرك لإيقاف هذه المهزلة السخيفة على حد وصفه.

مرتضى منصور يتقدم ببلاغ ضد رامز جلال


كما تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، ببلاغ للنائب العام ضد رامز جلال مقدم برنامج رامز مجنون رسمي بقناة "MBC"، وآخرين، لوقف برنامج رامز مجنون رسمي.

وجاء في البلاغ، أن البرنامج يحتوى على أفعال تشكل جرائم جنائية ومخالفات وتجاوزات جسيمة وأعملا عنف منافية للأخلاق العامة لدى الشعب، كما أن البرنامج يسيء إلى الشعب وإلى الفنانين المصرين.

وأرسل المستشار مرتضى منصور، إنذارا لوزيرة الصحة ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، مطالبا بالقبض على رامز جلال باعترافه بأنه مجنون رسمي، ومدمر ويشرع في قتل الناس مع القبض عليه وإيداعه مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.

كما أرسل مرتضى منصور، إنذارا على يد محضر لرئيس المجلس الأعلى لشئون الإعلام مطالبًا بوقف عرض البرنامج.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات: إن برنامج مجنون رسمي يسيء إلى مصر والفنانين المصريين، مؤكدا أن مصير رامز جلال سيكون نفس مصير سما المصري.

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