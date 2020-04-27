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"شاهد عيان" يتصدر "تويتر" بعد تفاعل الجمهور معه

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

احتل مسلسل "شاهد عيان" للنجم حسن الرداد المركز الأول في تريند "تويتر" بمصر وذلك بعد تفاعل العديد من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداثه مع عرض أولي حلقاته ويعرض المسلسل علي العديد من القنوات الفضائية ضمن موسم الدراما الرمضانيه لهذا العام.

 

"شاهد عيان" بطوله حسن الرداد وبسمه وهنا شيحه و وليد فواز و محمد لطفي وسوشيال ميديا احمد عاطف ومن تاليف احمد مجدي واخراج محمد عبد الرحمن حماقي وانتاج ممدوح شاهين.

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