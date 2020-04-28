مدير مستشفى المنشاوي السابق يرد على محافظ الغربية: القانون بيننا

قال الدكتور متولي أبورية، مدير مستشفي المنشاوي العام بطنطا، إن بيان محافظ الغربية الخاص بعزله من منصبه، بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، به تناقضات كبيرة، ويتنافى مع الواقع في مستشفى العزل بالمدينة الجامعية بطنطا حيث أن نسبة الشفاء للمرضى كبيرة جدا.





ولفت "أبورية"، إلى أنه احتفل الأطباء والتمريض بتحول نتائجهم إلى سلبية، وأنه لو كانت هناك مخالفات حسب نص البيان لارتفعت نسبة الوفيات وتفشي المرض بين الأطقم الطبية والتي جاءت نتيجتها جميعها سلبية.





وأضاف مدير مستشفي المنشاوي العام بطنطا، أن زيادة نتائج الشفاء للمرضى يؤكد سلامة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي يتولى فريق مكافحة العدوى مسئوليتها، لافتا إلى أن البيان الصادر عن المحافظة قرر رفع الإيقاف عنه تقديرا للدور الفعال والجهد المبذول من الأطقم الطبية بمستشفى المنشاوي العام، التي تعمل تحت إشرافه وإدارته، مشيرًا إلى أن هناك تناقضًا كبيرًا، معقبا: "كيف يتم مجازاتي وفي نفس الوقت الإقرار بالتقدير والشكر الأطقم الطبية بالمستشفى التي كانت تعمل تحت إشرافي".





وأشار أبورية إلى أنه شغل منصب مدير مستشفي المنشاوي العام بحكم قضائي رقم 1618 لسنة 24 ق وجميعهم يقومون بالواجب، ويحترمون الأحكام القضائية.





وأكد مدير مستشفي المنشاوي العام بطنطا أنه سيلجأ إلى الطرق القانونية والمشروعة للحفاظ على حقه، ورفع الظلم الذي تعرض له، بالتنسيق مع النقابة العامة للأطباء ونقابة الأطباء بالغربية.





في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى يوم أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.



