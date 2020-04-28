أحمد ياسر ريان: أنا رهن إشارة الأهلي والعودة له حلم أتمنى تحقيقه

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قال أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي والمعار لصفوف الجونة، إنه جاهز للعودة إلى النادي الأحمر في أي وقت يطلبه فيه.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"أنا رهن إشارة النادي الأهلي في أي وقت".



وأضاف :"العودة للأهلي حلم أتمنى تحقيقه قريبا".



وزاد :"تعاقدي مع الأهلي ممتد 3 مواسم أخرى".



وأشار :"انتظر موقف الأهلي سواء بتجديد الإعارة أو عودتي للنادي

هناك العديد من العروض الخارجية ونادر شوقي يتفاوض بالنيابة عني".



وأوضح :"وجود حسام غالي كمدير للكرة بالجونة سهل لي ولزملائي الكثير من الأمور".



وأردف :"أمارس التدريبات لمدة ساعة يوميا للحفاظ على لياقتي، وأمارس كرة القدم مع شقيقي في حديقة المنزل

الجونة وضع لنا برنامج تدريبي أثناء فترة التوقف".



وأوضح :"تألقي مع الجونة كان سبب في تواجدي مع المنتخب الأولمبي".



وأتم حديثه :"أدائي وأهدافي مع الجونة لم تتراجع خصوصا بعد عودتي بقوة في المباريات الأخيرة".