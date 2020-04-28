أحمد مجدي يتزوج آيتن عامر













بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل "فرصة تانية" الذي يعرض على قناة أون في تمام الساعة 11:45 مساءاً، فبدأت الحلقة عندما ذهب للقسم بسبب إستدعاهم له طبقاً للقضية التي رفعها عليه والد ريهام.قرر زياد الزواج من ريهام، ففرحت كثيراً ولكن هو كان مجبر بسبب القضية، لأنه لا يمتلك مال، وإتفقوا سوياً بأن يعيشوا خارج مصر، ويعملوا بالخارج.ويعرض مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.