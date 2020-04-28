عاصم ترك يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في "الاختيار" مع أمير كرارة





أعرب الفنان عاصم ترك، عن سعادته الشديدة بالمشاركة في مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسى.وكشف عاصم في تصريح لـ"الفجر الفني"، أنه يجسد شخصية سيف الخادم الليبي لهشام عشماوي، لافتًا إلى أن من رشحه للدور هو الكاستنج دايركتور إبراهيم فرج.وأشار "ترك" عن كواليس العمل بينه وبين أحمد العوضي، قائلاً: "أحمد العوضى محترم جدا وكان بيحاول يطمنى ويهزر معايا لأني ممثل جديد وكنت قلقان شوية"وأضاف عاصم أن تجربة الاختيار أثرت فيها بشكل كبير، قائلا "التجربة دي علمتني إن اللي بيسعي وييجتهد ربنا بيكرمه وعلي قد ماهنتعب علي قد ماهنلاقي، أنا عشان اخد الدور اتعلمت اللهجة الليبية في اسبوع واللي ساعدوني الحمد لله كانوا بيشوفوا تطور في النطق".يذكر أن مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة فى دراما رمضان هذا العام.ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر منسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎