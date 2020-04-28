أشرف عبدالعزيز يدافع عن "رامز مجنون رسمي": الكرسى الكهربائي موجود في ملاهي الأطفال

عبر أشرف عبد العزيز المحامي الشهير بالنقص عن رأيه الشخصي تجاه الانتقادات الموجهة لبرنامج "رامز مجنون رسمى " بعيدا عن الظروف والاعتبارات القانونية التي تفرض استمرار أو إيقاف اي برنامج ترفيهي وذلك من خلال تعليق علي حسابه الخاص بـ"فيس بوك".

وقال أشرف عبد العزيز: "تعقيبا ورأيي المتواضع في برنامج رامز جلال .. الكرسي الموجود في حلقات رامز جلال موجود في جميع الملاهي ويعرفه الاطفال اكثر من الكبار ودائمى اللعب به بل يوجد ألعاب أكثر خطورة من ذلك ولاتوجد مفاجآت مخيفه او عنف مع الأطفال ولايدعوا الآخرين الي اي اذي للأخر".

وأضاف عبد العزيز:"والمتعارف عليه انه لا يمكن ان يعجب الجميع بنوع معين من البرامج او حتي الافلام مثل ..افلام الرعب او الرومانسية او الاكشن او حتى مباريات كرة القدم."

واشار اشرف عبد العزيز :"وكان من باب أولي المطالبة بمنع مسلسلات وأفلام العري والبلطجة وليست المطالبة بمنع برنامج رامز جلال المقصود به التسلية والضحك ".

واكد عبد العزيز:"إن حلقات البرنامج حسب البيان الصادر من القناة لا تبث إلا بعد الحصول علي موافقة من الضيوف الحاضرين وذلك عقب خوضهم للمقلب وليس قبله بحيث تجيز تلك الموافقات عرض الحلقات في إطار من التفاهم المشترك والثقة المتبادلة".

واختتم تعليقه متعحبا ": وهذا النمط من البرامج الترفيهية حاضر بقوة عالميا ويتمتع بشعبية كبيرة علي الكثير من التلفزيونات والشبكات الرائدة حول العالم، وهذا البرنامج يعرض علي سلسلة قنوات mbc مصر ، mbc 1 ، mbc العراق ، mbc 5 المغرب - ولا يوجد مطالبات بمنعه فلماذا المطالبة بمنعه هنا ؟ لأنه يحظى بنسب مشاهدة قياسية !!





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