شاكوش يعرض تسجيلا صوتيا لمكالمة محمد منير له.. وإيناس الدغيدي تحذر: "بيسجل للناس"









ممازحت الدغيدي، ضيفها قائلة للجمهور: "خلوا بالكم شاكوش، بيسجل المكالمات" فيما أكد لها أن هاتفه النقال به تطبيق يسجل المكالمات تلقائيًا.



كما صرح حسن شاكوش إنه ينوي دخول عالم التمثيل، ولكنه ينتظر الفرصة الجيدة.



وقام بتقليد العديد من الشخصيات منهم دور "مسكر"، في مسلسل "أبن حلال"، والفنان طاهر أبو ليلة، وأشادت به إيناس الدغيدي، حيث خاطبته قائلًا:"شكلك هتبقي ممثل شاطر".



وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.



ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.

كشف المطرب الشعبي حسن شاكوش، عن تفاصيل مكالمة الفنان محمد منير له بعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا.وتحدث حسن شاكوش خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي قائلًا إن محمد منير قام بالاتصال به، ونصحه بالاجتهاد وأنه سيساعده عن طريق اعطائه أفكارًا لأغاني جديدة.وقام حسن شاكوش بعرض التسجيل الصوتي للمكالمة الهاتفية التي جمعته بالفنان محمد منير، وخاطبه منير قائلًا :"اجتهد اجتهد وأنا ممكن اديلك أفكار تنفعك".