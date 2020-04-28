Advertisements

شاكوش يعرض تسجيلا صوتيا لمكالمة محمد منير له.. وإيناس الدغيدي تحذر: "بيسجل للناس"

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:33 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

كشف المطرب الشعبي حسن شاكوش، عن تفاصيل مكالمة الفنان محمد منير له بعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا.

وتحدث حسن شاكوش خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي قائلًا إن محمد منير قام بالاتصال به، ونصحه بالاجتهاد وأنه سيساعده عن طريق اعطائه أفكارًا لأغاني جديدة.

وقام حسن شاكوش بعرض التسجيل الصوتي للمكالمة الهاتفية التي جمعته بالفنان محمد منير، وخاطبه منير قائلًا :"اجتهد اجتهد وأنا ممكن اديلك أفكار تنفعك".

ممازحت الدغيدي، ضيفها قائلة للجمهور: "خلوا بالكم شاكوش، بيسجل المكالمات" فيما أكد لها أن هاتفه النقال به تطبيق يسجل المكالمات تلقائيًا.

كما صرح حسن شاكوش إنه ينوي دخول عالم التمثيل، ولكنه ينتظر الفرصة الجيدة.

وقام بتقليد العديد من الشخصيات منهم دور "مسكر"، في مسلسل "أبن حلال"، والفنان طاهر أبو ليلة، وأشادت به إيناس الدغيدي، حيث خاطبته قائلًا:"شكلك هتبقي ممثل شاطر".

وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.

أخبار تهمك

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ حوالي 5 ساعات

المشهد الذي أغضب طلاب طب القصر العيني من زينة

منذ ساعة و 28 دقيقة

حسن شاكوش يكشف عن أجره قبل وبعد أغنية "بنت الجيران" (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الملك سلمان" يصدر قراراً جديداً يتعلق بولي العهد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الجمهور ينتقد سميحة أيوب بعد تجسيدها دور والدة نادية الجندي في سكر زيادة

منذ ثلث ساعة

أحمد موسى يستعرض لحظة القبض على خيرت الشاطر (فيديو)

منذ ساعة و 17 دقيقة

ندمت على الانتقال إلى الأهلي.. تصريحات مثيرة من لاعب الأحمر السابق

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

منذ أقل من نصف ساعة

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن أعداد إصابات كورونا في مايو (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

08:48 م

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

05:47 م

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

08:26 م

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة