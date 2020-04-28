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أحمد عادل "الخطيب" يُنهي أي صفقة في 18 ثانية لهذا السبب!

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:17 ص
الخطيب
الخطيب
هيثم موسى


أكد أحمد عادل نجم الأهلي السابق أن مكاملة محمود الخطيب أسطورة القلعة الحمراء تُنهي أي صفقة للفريق خلال 18 ثانية .

وأشار لاعب الأهلي السابق في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن مكاملة محمود الخطيب لي هي من حسمت إنتقالي في هذا التوقيت خاصة وأن اي لاعب في هذا السن يتحدث معه بيبو فهو حلم وتحقق لأنه أسطورة كروية كبيرة وهذه المكالمه لها سحر خاص لأي لاعب في بداية مشواره الكروي .

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