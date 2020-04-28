Advertisements

"الزراعة": صدرنا 2.2 مليون طن رغم أزمة كورونا (فيديو)

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:19 ص
وزير الزراعة السيد القصير
وزير الزراعة السيد القصير
كـسـاب أحـمـد
قال السيد قصير، وزير الزراعة، إن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن مصر لديها أفضل معامل في الشرق الوسط لفحص جودة الصادرات، للتأكد من خلوها من أي عناصر ثقيلة أو مبيدات. 

وتابع وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الاثنين، أن مصر صدرت العام الماضي 5.5 مليون طن من الحاصلات الزراعية العام الماضي، وإجمالي صادرات مصر من العام لحالي 

ولفت وزير الزراعة إلى أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، رغم أزمة كورونا وصل حتى الآن لـ2.2 مليون طن، مشيرًا إلى أن مصر الأولى على العالم في تصدير الموالح، وتصدر البطاطس بكميات كبيرة جدًا.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى يوم أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر مستشفيات عزل كوفيد 19 كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ يوم

الجمهور ينتقد سميحة أيوب بعد تجسيدها دور والدة نادية الجندي في سكر زيادة

منذ حوالي 6 ساعات

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

منذ حوالي 17 ساعة

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يصدم المصريين بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. عمرو أديب يحذر من رسائل قاتلة على "الواتسآب"

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

حازم إمام: مهاجم المصري إضافة قوية للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ حوالي 11 ساعة

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن أعداد إصابات كورونا في مايو (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ حوالي 11 ساعة

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "الملك سلمان" يصدر قراراً جديداً يتعلق بولي العهد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الزراعة: مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح

الزراعة تعلن تسهيل إجراءات استلام القمح

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

"الصحة العالمية" تزف بشرى بشأن نسبة إصابة الأطفال بكورونا (فيديو)

منظمة الصحة العالمية: الطريق ما زال طويلًا مع فيروس كورونا (فيديو)

داعية إسلامي: الأنبياء معصومون من المرض المنفر (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:47 م

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

08:48 م

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

08:26 م

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

01:06 ص

عمرو أديب يصدم المصريين بسبب الكورونا (فيديو)

02:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة