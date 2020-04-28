"الزراعة": صدرنا 2.2 مليون طن رغم أزمة كورونا (فيديو)

قال السيد قصير، وزير الزراعة، إن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن مصر لديها أفضل معامل في الشرق الوسط لفحص جودة الصادرات، للتأكد من خلوها من أي عناصر ثقيلة أو مبيدات.





وتابع وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الاثنين، أن مصر صدرت العام الماضي 5.5 مليون طن من الحاصلات الزراعية العام الماضي، وإجمالي صادرات مصر من العام لحالي





ولفت وزير الزراعة إلى أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، رغم أزمة كورونا وصل حتى الآن لـ2.2 مليون طن، مشيرًا إلى أن مصر الأولى على العالم في تصدير الموالح، وتصدر البطاطس بكميات كبيرة جدًا.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى يوم أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



