هشام خارما عن رأي الجمهور في الموسيقي التصويرية لـ"النهاية" "مبسوط جدًا بردود فعلكم"

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نشر الفنان هشام خارما، صورة عبر خاصية "الإستوري" في حسابة الخاص في موقع "التواصل الاجتماعي" فيسبوك" عبر خلالها عن فرحتة برأي جمهوره في الموسيقي التصويرية لمسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف.



وعلق قائلًا: "مبسوط جداً برد فعلكم، علي موسيقي مسلسل "النهاية" شكراً جداً " حيث أن هشام خارما، هو من قام بوضع الموسيقي التصويرية لمسلسل النهاية بالاستعانة بعازفين من أوركسترا "هانز زيمير".



يذكر ان مسلسل "النهاية" تدور أحداثة في إطار خيال علمي حول مهندس الاتصالات لا يحب التكنولوجيا الحديثة ويحاول القضاء عليها بكل الطرق، كما يجمع المسلسل بين الرومانسية والكوميديا والأكشن.



ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان يوسف الشريف وسهر الصايغ وأحمد وفيق وعمرو عبد الجليل ومحمد جمعه وناهد السباعي ومحمد العمروسي ومحمد لطفي.