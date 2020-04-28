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حسن شاكوش يكشف عن أجره قبل وبعد أغنية "بنت الجيران" (فيديو)

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:44 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

كشف المطرب الشعبي حسن شاكوش، عن أجره قبل انتشار أغنية "بنت الجيران" ونجاحها عالميًا، مُوضحًا أن أجره كان بدون الفرقة 5 آلاف جنيه في الحفلة والآن صار أجره بالفرقة يصل لـ30 ألف وبدون الفرقة 20 ألف جنيه.

وتابع شاكوش، خلال لقائه في برنامج "شيخ الحارة"مع المخرجة إيناس الدغيدي أنه يقوم بعمل أفراح بلا مُقابل، حيث قال: "بعمل أفراح بالحب وببلاش وعندي حفلات مؤجلة في تايلاند ولبنان وتونس والمغرب والإمارات والبحرين".

وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.

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