العجيزي يكشف السبب الحقيقي وراء رحيله عن النادي الاهلي









تحدث هاني العجيزي لاعب النادي الاهلي السابق عن الفتره التي قضاها مع القلعه الحمراء و السبب الحقيقي وراء رحيله عن النادي.









وقال مهاجم الأهلي السابق أن أول مشاركة لي مع الفريق سجلت هدفين أمام بتروجيت والإصابة سبب خروجي من القلعة الحمراء.



