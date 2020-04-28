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العجيزي يكشف السبب الحقيقي وراء رحيله عن النادي الاهلي
الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:25 ص
هيثم موسى
تحدث هاني العجيزي لاعب النادي الاهلي السابق عن الفتره التي قضاها مع القلعه الحمراء و السبب الحقيقي وراء رحيله عن النادي.
وقال مهاجم الأهلي السابق أن أول مشاركة لي مع الفريق سجلت هدفين أمام بتروجيت والإصابة سبب خروجي من القلعة الحمراء.
وأضاف العجيزي في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن الإصابة سبب عدم تألقي مع الأهلي وطلب الرحيل من أجل المشاركة أساسياً وبالفعل إنتقلت للإتحاد السكندري وقدمت 6 شهور مميزين وسجلت في الأهلي والزمالك .