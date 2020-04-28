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تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 28 إبريل 2020، علي مدن ومحافظات الجمهورية.
وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

الوجه البحري
يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

شمال الصعيد
يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

جنوب الصعيد
يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وكانت شهدت حالة الطقس، الاثنين، ارتفاعا في درجات الحرارة، وساد طقس حار على أنحاء البلاد، ومن جهتها حذرت الارصاد من التقلبات الجوية التي تحدث غدا حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، أمطارا خفيفة.

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس الثلاثاء حرارة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لطيف على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على الوجه البحرى، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ونبهت الأرصاد الجوية على المواطنين بتوخي الحذر وخاصة على الطرق السريعة بسبب الشبورة المائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بينما البحر الأحمر فتكون حالته من معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «18– 30»، الإسكندرية «15– 24»، قنا «19- 38»، الأقصر «20 – 40»، أسوان «21 – 41».
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 28 إبريل 2020، علي مدن ومحافظات الجمهورية.
وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

الوجه البحري
يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

شمال الصعيد
يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

جنوب الصعيد
يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وكانت شهدت حالة الطقس، الاثنين، ارتفاعا في درجات الحرارة، وساد طقس حار على أنحاء البلاد، ومن جهتها حذرت الارصاد من التقلبات الجوية التي تحدث غدا حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، أمطارا خفيفة.

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس الثلاثاء حرارة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لطيف على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على الوجه البحرى، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ونبهت الأرصاد الجوية على المواطنين بتوخي الحذر وخاصة على الطرق السريعة بسبب الشبورة المائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بينما البحر الأحمر فتكون حالته من معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «18– 30»، الإسكندرية «15– 24»، قنا «19- 38»، الأقصر «20 – 40»، أسوان «21 – 41».
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

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