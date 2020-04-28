وزير الزراعة: المنتج المصري أصبح علامة فارقة في العالم (فيديو)

قال السيد قصير، وزير الزراعة، إن الطلب على الحاصلات الزراعية المصرية كبير جدًا، ولكن هناك بعض الحملات المشبوهة من قبل بعض الدول على الزراعات المصرية، مستغلين في ذلك بعض الأقلام المؤجرة، ويقومون بنشر صور وفيديوهات قديمة.





وتابع وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الاثنين، أن الدول التي تريد تسويق منتجاتها الزراعية، تضع عليها علامة تشير إلى أنها زراعة مصرية، معقبًا:" المنتج المصري أصبح علامة فارقة في العالم، مصر تفتخر بإسمها في الحاصلات الزراعية".





ولفت إلى أن إجمالي الأراضي الزراعية في مصر يصل لـ9.4 مليون فدان، مشيرًا إلى أن 12% من الأراضي الزراعية القديمة مهدرة بسبب الفواصل والحدود، ونعمل حاليًا على ترويج فكرة زراعة الأحواض بشكل كامل.





وفي سياق متصل، قال محمد القرش، معاون وزير الزراعة، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن هناك طفرة كبيرة هذا العام في الصادرات الزراعية، نتيجة جهود العاملين في الزراعة، في ظل إعداد برتوكولات مع معظم دول العالم لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصري.





وتابع"القرش"،، أن السوق الصيني فتح مؤخرًا أمام العنب المصري، والسوق النيوزلندي فتح أمام الموالح، وهذا نتيجة الثقة في المنتج الزراعية المصري، الذي يطبق المعايير العالمية في فحص الحاصلات الزراعية، للتأكد من خلوها من المبيدات.





ولفت إلى أن وزير الزارعة حريص على تطبيق الأمان الغذائي للمصريين، وتقديم أفضل غذاء ممكن، مشيرًا إلى أن أكبر مشكلة كانت تواجه الصادرات الزراعية هي وجود متبقيات للمبيدات، ولكن الوزارة تمكن من رفع الفحوصات الاضافية على الحاصلات الزراعية من دول الاتحاد الأوروبي، وهذا بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، لضمان جودة المحاصيل الزراعية لمختلف دول العالم.







