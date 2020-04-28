Advertisements

وزير الزراعة: المنتج المصري أصبح علامة فارقة في العالم (فيديو)

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:49 ص
وزير الزراعة السيد القصير
وزير الزراعة السيد القصير
كـسـاب أحـمـد
قال السيد قصير، وزير الزراعة، إن الطلب على الحاصلات الزراعية المصرية كبير جدًا، ولكن هناك بعض الحملات المشبوهة من قبل بعض الدول على الزراعات المصرية، مستغلين في ذلك بعض الأقلام المؤجرة، ويقومون بنشر صور وفيديوهات قديمة.

وتابع وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الاثنين، أن الدول التي تريد تسويق منتجاتها الزراعية، تضع عليها علامة تشير إلى أنها زراعة مصرية، معقبًا:" المنتج المصري أصبح علامة فارقة في العالم، مصر تفتخر بإسمها في الحاصلات الزراعية".

ولفت إلى أن إجمالي الأراضي الزراعية في مصر يصل لـ9.4 مليون فدان، مشيرًا إلى أن 12% من الأراضي الزراعية القديمة مهدرة بسبب الفواصل والحدود، ونعمل حاليًا على ترويج فكرة زراعة الأحواض بشكل كامل.

وفي سياق متصل، قال محمد القرش، معاون وزير الزراعة، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن هناك طفرة كبيرة هذا العام في الصادرات الزراعية، نتيجة جهود العاملين في الزراعة، في ظل إعداد برتوكولات مع معظم دول العالم لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصري.

وتابع"القرش"،، أن السوق الصيني فتح مؤخرًا أمام العنب المصري، والسوق النيوزلندي فتح أمام الموالح، وهذا نتيجة الثقة في المنتج الزراعية المصري، الذي يطبق المعايير العالمية في فحص الحاصلات الزراعية، للتأكد من خلوها من المبيدات.

ولفت إلى أن وزير الزارعة حريص على تطبيق الأمان الغذائي للمصريين، وتقديم أفضل غذاء ممكن، مشيرًا إلى أن أكبر مشكلة كانت تواجه الصادرات الزراعية هي وجود متبقيات للمبيدات، ولكن الوزارة تمكن من رفع الفحوصات الاضافية على الحاصلات الزراعية من دول الاتحاد الأوروبي، وهذا بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، لضمان جودة المحاصيل الزراعية لمختلف دول العالم.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الزراعة مصر بوابة الفجر الفجر أخبار

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

منذ حوالي 8 ساعات

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ يوم

حازم إمام: مهاجم المصري إضافة قوية للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن أعداد إصابات كورونا في مايو (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ حوالي 13 ساعة

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

منذ حوالي 18 ساعة

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ يوم

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب يصدم المصريين بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الجمهور ينتقد سميحة أيوب بعد تجسيدها دور والدة نادية الجندي في سكر زيادة

منذ حوالي 8 ساعات

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. عمرو أديب يحذر من رسائل قاتلة على "الواتسآب"

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الزراعة: "الصوب" ستكون عنصر حاكم لضبط ارتفاع أسعار الخضروات (فيديو)

وزير الزراعة: فدان الصوب ينتج أربعة أضعاف الفدان المكشوف (فيديو)

"الزراعة": مليون و200ألف طن صادرات مصر الزراعية في 2018

القرش: زراعة مليون و75 ألف فدان أرز هذا العام

3.5 ملايين طن صادرات المصر الزراعية في 5 أشهر

"الزراعة": حققنا الاكتفاء الذاتي من معظم محاصيل الخضر والفاكهة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:22 ص

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

05:47 م

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

08:48 م

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

08:26 م

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

08:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة