"الصحة العالمية" تكشف سبيل مكافحة فيروس كورونا

قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية: إن التوصل للقاح ضد فيروس كورونا يتطلب تعاونًا دوليًا، مؤكدًا أن التضامن هو سبيل مكافحة فيروس كورونا.





وأضاف "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي لكشف مستجدات فيروس كورونا، أن مبادرة إسراع إخراج لقاح فيروس كورونا أولوية، لافتًا إلى أن هناك دول عديدة تدعم هذه المبادرة، وأن هذه المبادرة هي استثمار حيوي، متابعًا: "في نهاية المطاف نحتاج إلى تطوير لقاح لفيروس كورونا".





وأشار مدير منظمة الصحة العالمية، إلى أن منظمة الصحة العالمية لعبت دورًا هامًا في تطوير لقاح للإبولا، وستفعل نفس الشييء في فيروس كورونا، متابعًا: "نخشى على الأطفال من الظروف الحالية"، موضحًا أن تعرض الأطفال للخطر من فيروس كورونا منخفض نسبيًا، ولكن يخشون عليهم من الأمراض الأخرى.





ونوه بأن هناك مخاوف من تأثير تداعيات كورونا على الخدمات الطبية الأخرى، لافتًا إلى أن مكافحة الملاريا تأثرت بسبب تفشي فيروس كورونا.





تعافي 1236 مصابا بكورونا





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.





تسجيل 248 حالة إصابة بكورونا





وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



