تامر أمين: فيروس كورونا مطول معانا كتير (فيديو)

علق الإعلامي تامر أمين، على بيان الصحة المحدث اليوم بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قائلًا: "يدل على أن المعدل المتوسط الطبيعي المنطقي لانتشار المرض سارٍ؛ وهذا لا يستدعي هلعا فظيعًا أو تكاسلًا مريعا".





وقال "أمين"، من خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، مساء الإثنين إنه يجب أن نتعايش مع المرض ونمارس أعمالنا مع مراعاة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة فضلًا عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتعقيم والتطهير.





وأشاد الإعلامي بتوجيه البعض أموال الزكاة إلى أسر العمالة غير المنتظمة، مضيفًا: "فيروس كورونا مطول معانا كتيرولازم نعيش والناس تشتغل".



