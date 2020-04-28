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تامر أمين: فيروس كورونا مطول معانا كتير (فيديو)

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:15 ص
تامر أمين
تامر أمين
داليا الحسين
علق الإعلامي تامر أمين، على بيان الصحة المحدث اليوم بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قائلًا: "يدل على أن المعدل المتوسط الطبيعي المنطقي لانتشار المرض سارٍ؛ وهذا لا يستدعي هلعا فظيعًا أو تكاسلًا مريعا". 

وقال "أمين"، من خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، مساء الإثنين إنه يجب أن نتعايش مع المرض ونمارس أعمالنا مع مراعاة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة فضلًا عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتعقيم والتطهير. 

وأشاد الإعلامي بتوجيه البعض أموال الزكاة إلى أسر العمالة غير المنتظمة، مضيفًا: "فيروس كورونا مطول معانا كتيرولازم نعيش والناس تشتغل".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى يوم أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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