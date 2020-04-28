الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته بعد

قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية: إن هذا الأسبوع هو أسبوع اللقاح العالمي، لافتًا إلى أن هناك انخفاض في حالات الإصابة في أوروبا بسبب إجراءات الإغلاق والعزل والاحتواء.





وأضاف "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي لكشف مستجدات فيروس كورونا، أن جائحة فيروس كورونا لم تنتهي بعد، مشيرًا إلى أنهم قدموا إمدادات لأكثر من 40 دولة في إفريقيا خلال الأسبوع الماضي.





ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية ستطلق خطة الاستجابة الطارئة؛ للاستجابة لاحتياجات الدول المحتاجة، متابعًا: "لدينا طريق طويل، ومنظمة الصحة العالمية ملتزمة بتقديم كل المساعدات للدول".



