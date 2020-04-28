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الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته بعد
الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:19 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية: إن هذا الأسبوع هو أسبوع اللقاح العالمي، لافتًا إلى أن هناك انخفاض في حالات الإصابة في أوروبا بسبب إجراءات الإغلاق والعزل والاحتواء.
وأضاف "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي لكشف مستجدات فيروس كورونا، أن جائحة فيروس كورونا لم تنتهي بعد، مشيرًا إلى أنهم قدموا إمدادات لأكثر من 40 دولة في إفريقيا خلال الأسبوع الماضي.
ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية ستطلق خطة الاستجابة الطارئة؛ للاستجابة لاحتياجات الدول المحتاجة، متابعًا: "لدينا طريق طويل، ومنظمة الصحة العالمية ملتزمة بتقديم كل المساعدات للدول".
تعافي 1236 مصابا بكورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.
تسجيل 248 حالة إصابة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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