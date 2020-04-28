خالد أبوبكر يحذر من كارثة بين الأطقم الطبية

أرسل خالد أبوبكر، في فقرته الخاصة ببرنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، رسالة إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، يطالبها بوضع حل ومراجعة أسباب زيادة الإصابات في الأطقم الطبية.





وقال خالد أبوبكر: "نقدر جهودك في أزمة كورونا.. والمصريون يشيدون بدورك في هذه الأزمة ولكن تزايد معدلات الإصابات بين الأطقم الطبية ينذر بوجود خلل في نظم الوقاية المحددة لهم، وهم خط الدفاع الأول والحصن الأخير في مواجهة كورونا".





وواصل الإعلامي: "نرجو مراجعة بروتوكول حماية الفرق الطبية من العدوى قبل أن يتحل الموضوع لظاهر، ومن ثم تتحول إلى كارثة"، محذرًا: "الاعداد بتزيد والبلد فتحت والإصابات في الاطقم الطبية كبيرة".