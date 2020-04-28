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خالد أبوبكر يحذر من كارثة بين الأطقم الطبية
الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:48 ص
كـسـاب أحـمـد
أرسل خالد أبوبكر، في فقرته الخاصة ببرنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، رسالة إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، يطالبها بوضع حل ومراجعة أسباب زيادة الإصابات في الأطقم الطبية.
وقال خالد أبوبكر: "نقدر جهودك في أزمة كورونا.. والمصريون يشيدون بدورك في هذه الأزمة ولكن تزايد معدلات الإصابات بين الأطقم الطبية ينذر بوجود خلل في نظم الوقاية المحددة لهم، وهم خط الدفاع الأول والحصن الأخير في مواجهة كورونا".
وواصل الإعلامي: "نرجو مراجعة بروتوكول حماية الفرق الطبية من العدوى قبل أن يتحل الموضوع لظاهر، ومن ثم تتحول إلى كارثة"، محذرًا: "الاعداد بتزيد والبلد فتحت والإصابات في الاطقم الطبية كبيرة".
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى يوم أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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