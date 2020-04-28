عاجل.. ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن حالة رئيس كوريا الشمالية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لرئيس كوريا الشمالية، قائلا: "لدي معلومة جيدة عن حالة كيم الصحية، ولكني لا ستطيع الافصاح عنها".





وأشار "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، إلى أن علاقته برئيس كوريا الشمالية جيدة، معلقا: "نعرف مكانه، وسنعلن الأيام المقبلة عن تفاصيل حالته".





ونشرت بيونج يانج، الاثنين، خبرا جديدا حول زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في ظل التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تدهور حالته الصحية.





وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن كيم جونج أون بعث الاثنين برسالة تهنئة إلى رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، بمناسبة العيد الوطني في بلاده.





ونقلت الوكالة عن كيم قوله في الرسالة: «بهذه المناسبة أود الإعراب عن قناعتي بأن العلاقات التقليدية للصداقة والتعاون بين دولتينا ستشهد توسعا وتطورا دون أي انقطاع».





وعبر زعيم كوريا الشمالية في رسالته عن تمنياته لجنوب أفريقيا بـ«تحقيق مزيد من النجاحات في العمل من أجل تحفيز الوحدة الوطنية وتطوير البلاد في المجال الاجتماعي الاقتصادي».





ولم يظهر زعيم كوريا الشمالية أمام الجمهور منذ يوم 11 أبريل، حينما عقد اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري بشأن السياسة الداخلية، خاصة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا في العديد من البلدان ومنها بلاده.





وانطلق فيروس كورونا من الصين في البداية، ثم انتقل إلى غالبية دول العالم.





وفي مصر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى يوم أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.



