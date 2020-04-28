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تصريحات مهمة من مستشار الرئيس بشأن كورونا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:22 ص
كورونا
كورونا
أمنية فوزي
علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات اليوم، قائلًا: "من البداية نتوقع هذه الأرقام، ولكن كان كل همنا من البداية ألا تكون الزيادة التصاعدية كبيرة".

وأكد "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن عدد الإصابات حتى الآن متوقعة، موضحًا أن هذه الحالات ليست نتاج يوم واحد، ولكنها حالات متراكمة، وكذلك الحال بالنسبة لحالات الوفاة.

وقال: إن أزمة فيروس كورونا تبدأ عندما نفاجأ بعدد إصابات أكبر، لافتًا إلى أن هناك تحسن في الحالات التي يتم شفاءها، مضيفًا أن 80% من الحالات لا تعاني من أعراض.

ولفت مستشار الرئيس، إلى أن كل حالة تنقل العدوى من 2 ونصف إلى 3 حالات، متابعًا: "زيادة معدل الإصابات يعني اكتشاف أكثر للحالات غير المعروفة"، منوهًا بأن منع العدوى ومنع تدهور الحالات يحسن الوضع بصور عامة.

وعن اطمئنان بعض المواطنين من فيروس كورونا، قال "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث": "يجب ألا نهون أو نهول من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن شهر رمضان فعل نوعًا من الاسترخاء، والدولة حريصة.

وتابع مستشار الرئيس "يجب أن نظل مستنفرين لحماية أنفسنا وأهالينا ووطنا من هذا المرض"، ناصحًا بالبعد عن الزحام، البعد عن التكتل البشري، ارتداء الماسكات.

وأشار إلى أن التباعد لاجتماعي مهم جدًا للتخلص من فيروس كورونا، ويجب أن يكون سلوك مستقبلي بعد الجائحة، النظافة الشخصية، غسيل الأيدي، وأن الإصابات في جنوب شرق آسيا منخفضة بسبب التباعد الاجتماعي.

وشدد على أن الدولة بالكامل حريصة على عمل توازن بين صحة الإنسان والحفاظ على حياة المواطنين والحفاظ على الاقتصاد، وأن الدولة لن تقوم بعمل أي إجراء به استسهال إلا بعد التأكد 100% أنه لم يضر بحياة المواطنين.

واستطرد: "ما زالنا نسير بالزيادات الأفقية، والزيادة ما زالت مبررة، وأصبح هناك وعي بالأعراض"، مستكملًا: "لدينا إحصائيات عن كل شييء، والأطباء ثروة قومية للمحافظة على حياة المواطنين".

ونوه مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، بأنه حتى هذه اللحظة الوقاية تغني كثيرًا عن العقاقير، وبأن أغلبية الحالات تشفى بدون علاج، وبأنه لم يثبت حتى الآن اكتشاف عقار لعلاج كورونا رغم وجود عقارات كثيرة تحت الاختبارات السريرية، متابعًا: "لا أحد يستطيع أن يتوقع بدقة موعد التخلص من فيروس كورونا".

وأورد "تاج الدين"، أن فيروس كورونا سيصبح مرضًا مزمنًا بعد القضاء على حدته، متابعًا: "كورونا سيتحول لفيروس مزمن، وسيعتاد الناس عليه لأنه سيكسبهم مناعة، فيروس كورونا مش هيمشي، وأصبح مزمنًا ولن يختفي نهائيًا مثله مثل باقي الفيروسات"، مختتما بأنه سيتم اكتشاف عقار لكورونا بعد 9 أشهر على الأقل.

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