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أحمد مجدي يطلق آيتن عامر في "فرصة تانية"

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:56 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل "فرصة تانية" الذي يعرض على قناة أون في تمام الساعة 11:45 مساءاً، فجمع المشهد الثالث من المسلسل كل من أحمد مجدي "زياد" وعائلة بعدما بعد عنهم لمدة سنة، عندما ساله والده عن آيتن عامر "ريهام" زوجته فأخربهم بأنه طلقها.

تفاجأ أهل زياد، وقال لهم أن هذا كان أنسب حل، فأنا تزوجتها وأنا مجبر على ذلك ولن أكرر هذه الغلطة.

ويعرض مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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