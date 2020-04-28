عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

أبدى الإعلامي عمرو أديب، بتصريح وزير التربية والتعليم بشأن أن طالب الثانوية العامة الذي لن يتوجه للامتحان في موعده بسبب فيروس كورونا، "هيسقط"، قائلا: "مفيش هزار، أكتر من كده مينفعش".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هناك مطالبات بعودة االحياة لطبيعتها، ولكن عند الاقتراب من امتحانات الثانوية العامة، يكون الرد "إحنا حياتنا في خطر"، مضيفا: "مخاطرة مرواح اللجنة زي مخاطرة وقوفك على الناصية، أو محطة البنزين".





وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "موقف وزير التعليم النهاردة عشرة على عشرة".



