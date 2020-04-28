دبلوماسية جورج قرداحي تحير حسن البلام في "سوالف رمضانية"





حل الإعلامي اللبناني جورج قرداحي مع حسن البلام عبر برنامج "سوالف رمضانية" والذي يبث عبر صفحات روتانا بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال البث المباشر.وقد تحدث جورج قرداحي مع حسن البلام في أمور كثيرة خلال البث المباشر وحظي اللقاء بنسب مشاهدة كبيرة.وخلال اللقاء، طرح حسن البلام تساؤلًا على جورج قرداحي عمن يستضيف في اولي حلقات من سيربح المليون من بين هؤلاء النجوم "محمد رمضان وشيرين عبد الوهاب وكاظم الساهر.ورد قرداحي ردًا دبلوماسيًا بأنه سيعرض عليهم أن يشاركوا في الحلقة ومن يقبل بالمشاركة سيكون سعيدًا به جدا، وفي النهاية قال إنه إذا تحدثنا عن الأكبر سنًا سوف يختار كاظم الساهر.وجسد قرداحي مع حسن البلام خلال اللقاء مشهدًا تمثيليًا نال إعجاب الجمهور وتفاعلوا معه بشكل كبير من خلال التعليقات.