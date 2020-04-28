Advertisements

دبلوماسية جورج قرداحي تحير حسن البلام في "سوالف رمضانية"

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:06 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

حل الإعلامي اللبناني جورج قرداحي مع حسن البلام عبر برنامج "سوالف رمضانية" والذي يبث عبر صفحات روتانا بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال البث المباشر.

وقد تحدث جورج قرداحي مع حسن البلام في أمور كثيرة خلال البث المباشر وحظي اللقاء بنسب مشاهدة كبيرة.

وخلال اللقاء، طرح حسن البلام تساؤلًا على جورج قرداحي عمن يستضيف في اولي حلقات من سيربح المليون من بين هؤلاء النجوم "محمد رمضان وشيرين عبد الوهاب وكاظم الساهر.

ورد قرداحي ردًا دبلوماسيًا بأنه سيعرض عليهم أن يشاركوا في الحلقة ومن يقبل بالمشاركة سيكون سعيدًا به جدا، وفي النهاية قال إنه إذا تحدثنا عن الأكبر سنًا سوف يختار كاظم الساهر.

وجسد قرداحي مع حسن البلام خلال اللقاء مشهدًا تمثيليًا نال إعجاب الجمهور وتفاعلوا معه بشكل كبير من خلال التعليقات.

أخبار تهمك

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ حوالي 17 ساعة

المشهد الذي أغضب طلاب طب القصر العيني من زينة

منذ ساعة و 27 دقيقة

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يستعرض لحظة القبض على خيرت الشاطر (فيديو)

منذ ساعة و 16 دقيقة

الجمهور ينتقد سميحة أيوب بعد تجسيدها دور والدة نادية الجندي في سكر زيادة

منذ ثلث ساعة

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ حوالي 5 ساعات

ندمت على الانتقال إلى الأهلي.. تصريحات مثيرة من لاعب الأحمر السابق

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. "الملك سلمان" يصدر قراراً جديداً يتعلق بولي العهد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن أعداد إصابات كورونا في مايو (فيديو)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

حسن شاكوش يكشف عن أجره قبل وبعد أغنية "بنت الجيران" (فيديو)

منذ أقل من ساعة

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

08:48 م

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

05:47 م

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

08:26 م

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة