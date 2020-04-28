الجمهور ينتقد سميحة أيوب بعد تجسيدها دور والدة نادية الجندي في سكر زيادة





انطلقت الحلقة الرابعة من مسلسل "سكر زيادة" عبر شاشة Mbc مصر بطولة نخبة من كبار النجوم وهم نبيلة عبيد ونادية الجندي وهالة فاخر وسميحة أيوب وعدد آخر من الفنانين.ونالت الحلقة انتقادات شاسعة من قبل الجمهور وذلك بعدما ظهرت الفنانة سميحة أيوب في دور والدة الفنانة نادية الجندي ووصفوا العمل بعدم المصداقية، وقال بعضهم أن فارق السن بينهما ليس كبيرًا.مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، بيومي فؤاد، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج وائل إحسان.