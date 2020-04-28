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حازم إمام: مهاجم المصري إضافة قوية للزمالك

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:58 ص
حازم إمام
حازم إمام
علي خلاف



تحدث حازم إمام نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر عن مفاوضات مسئولي الزمالك مع الدولي الفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي.

تصريحات حازم إمام 

وقال حازم إمام لاعب الزمالك السابق في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت "محمود وادي نجم المصري رأس حربة مميز، ويمتلك إمكانات رائعة وسيكون إضافة قوية لخط هجوم الزمالك، في حالة انتقاله للفريق".

وتابع نجم الزمالك: "هناك أنباء عن إمكانية عرض الزمالك على المصري مبادلة الكونغولي كاسونجو كابونجو، بوادي، ولكن العائق الوحيد هو وجود أزمة للمصري بشأن القيد، وسوف تكشف الأيام المقبلة عن مصير الصفقة".

وشارك وادي مع المصري في 13 لقاء بالدوري هذا الموسم، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 5، وخاض بالكونفيدرالية 10 مباريات وسجل 5 أهداف وصنع هدف، كما أحرز هدفا خلال مواجهتين بكأس مصر.

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