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ملخص أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "البرنس" لمحمد رمضان

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:18 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

عرضت قناة "dmc" أمس الاثنين الحلقة الرابعة من مسلسل "البرنس"، ويرصد لكم "الفجر الفني" أبرز التفاصيل التي حدثت خلال الحلقة:

* مشاجرة بين "رضوان" محمد رمضان وأشقاءه بسبب الميراث بعدما علموا أن والدهم كتب كل ممتلكاته لرضوان "محمد رمضان".

* طلب "عبد المحسن"إدوارد من شقيقه "رضوان" بإنشاء كباريه لزوجته "عظيمة"بدرية طلبة.

* مساعدة"رضوان"محمد رمضان " لـ"علا"نور لاسترداد بعض الأوراق الخاصة بها من منزل زوجها السابق "هاشم ".

* إحضار"رأفت" أحمد فهيم لزوجته" عبير"لمبلغ 100 ألف جنيه حتى يتمكن من شراء شقة مستقلة لها.

* تشاجر "عبير"رحاب الجمل مع "لبنى"نجلاء بدر وتهديدها بذبحها هي وأولادها وذلك إذا لم تحصل على حقها من ميراث والدها.

* ضرب "رضوان" لشقيقته "عبير" وطردها من منزله.

* إقناع "فدوة"روجينا لزوجها "فتحي" بقتل شقيقه رضوان وأسرته لكي يتمكن من الحصول على الميراث.

يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل.



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