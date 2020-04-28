"ولاد إمبابة" يبحثون عن شركس المحامي لمعرفة الوصية وأخذ الميراث

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بدأ الآن البث المباشر للحلقة الخامسة من مسلسل ولاد إمبابة، وذلك عبر قناة "النهار دراما"



وتدور أحداث الحلقة حول "ولاد إمبابة " وهم يبحثون عن شركس المحامي، لمعرفة وصية، والدهم، والحصول غلي الميراث،



وترفض فريدة سيف النصر أن يأخذ أحد منهم، شيئ من الميراث إلا إذا عثرو علي باقي إخوانهم، حيث أنها تزوجت عدة مرات وأنجبت الكثير من الأطفال، وكانت تتركهم لآبائهم دون معرفة شيء عنهم،



وإستمر "ولاد إمبابة" في رحلة البحث عن المحامي، وتم العثور علية، فانقضو علية، لمعرفة الوصية، ولكن سرعان ما تواصلت فريدة سيف التصر مع المحامي وأخبرتة أن لا يعطي أحد الوصية، إلا بعد أن يجتمع ولاد إمبابة وبذلك تجبرهم علي البحث عن إخوانهم "





ويشارك في مسلسل "ولاد إمبابة".. بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري..



