Advertisements

"ولاد إمبابة" يبحثون عن شركس المحامي لمعرفة الوصية وأخذ الميراث

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:19 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق

بدأ الآن البث المباشر للحلقة الخامسة من مسلسل ولاد إمبابة، وذلك عبر قناة "النهار دراما"

وتدور أحداث الحلقة حول "ولاد إمبابة " وهم يبحثون عن شركس المحامي، لمعرفة وصية، والدهم، والحصول غلي الميراث،

وترفض فريدة سيف النصر أن يأخذ أحد منهم، شيئ من الميراث إلا إذا عثرو علي باقي إخوانهم، حيث أنها تزوجت عدة مرات وأنجبت الكثير من الأطفال، وكانت تتركهم لآبائهم دون معرفة شيء عنهم،

وإستمر "ولاد إمبابة" في رحلة البحث عن المحامي، وتم العثور علية، فانقضو علية، لمعرفة الوصية، ولكن سرعان ما تواصلت فريدة سيف التصر مع المحامي وأخبرتة أن لا يعطي أحد الوصية، إلا بعد أن يجتمع ولاد إمبابة وبذلك تجبرهم علي البحث عن إخوانهم "


ويشارك في مسلسل "ولاد إمبابة".. بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري..

أخبار تهمك

الجمهور ينتقد سميحة أيوب بعد تجسيدها دور والدة نادية الجندي في سكر زيادة

منذ أقل من نصف ساعة

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ حوالي 5 ساعات

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن أعداد إصابات كورونا في مايو (فيديو)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

منذ نصف ساعة

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ حوالي 17 ساعة

حسن شاكوش يكشف عن أجره قبل وبعد أغنية "بنت الجيران" (فيديو)

منذ أقل من ساعة

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

حازم إمام: مهاجم المصري إضافة قوية للزمالك

منذ 39 دقيقة

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد موسى يستعرض لحظة القبض على خيرت الشاطر (فيديو)

منذ ساعة و 20 دقيقة

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الملك سلمان" يصدر قراراً جديداً يتعلق بولي العهد

منذ ساعتين و 45 دقيقة

المشهد الذي أغضب طلاب طب القصر العيني من زينة

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

08:48 م

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

05:47 م

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

08:26 م

الجمهور ينتقد سميحة أيوب بعد تجسيدها دور والدة نادية الجندي في سكر زيادة

01:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة