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عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:06 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الفجر
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

القرار ينص على فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020.

أما المادة الثانية فتنص على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة إتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وتنص المادة الرابعة من القرار، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

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