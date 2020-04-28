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في رابع حلقات "سكر زيادة".. نادية الجندي تلتقي بعائلتها

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:26 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

انطلقت الحلقة الرابعة من مسلسل "سكر زيادة" عبر فضائية mbc مصر وهو من بطولة النجمات نبيلة عبيد ونادية الجندي وهالة فاخر وسميحة أيوب.

بدأت الحلقة بمكالمة من والدة عصمت وأخبرتها انها ستخرج ولن تستطيع ابنتها معرفة مكانها، و تقلق "عصمت" وتتجه للباب، فتفاجأ بوالدتها "سميحة أيوب" تقف أمام الباب.

وتخبرها والدتها أنها ستستقر معها داخل الفيلا، فتعترض "كريمة" نبيلة عبيد، وحينها تحضر ابنة "عصمت" لتزورها داخل فيلتها وتخبرها أنها سيتم خطبتها.

وتريد "عصمت" أن تقيم حفل الخطوبة داخل الفيلا، وتعترض "كريمة" وتطلب من "عصمت" دفع إيجار الفيلا هذا اليوم، وهو مبلغ 25 ألف جنيه، فتوافق.

وتطلب ابنة عصمت منها ألا تخبر أحدًا من أهل خطيبها عن انفصالها عن والدها وتجبرها على التعامل معه بشكل طبيعي.

مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، حسني شتا، هنادي مهنا، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج وائل إحسان.

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