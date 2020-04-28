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بعد مقاطعة سنة.. ياسمين صبري تهنئ هبة مجدي في عيد ميلادها

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

عرضت الحلقة الرابعة من مسلسل "فرصة تانية" الذي يعرض على قناة أون في تمام الساعة 11:45 مساءاً، وعندما مر سنة على مقاطعة هبه مجدي "مريم" لأهلها، ذهبت ملك لمريم، وتركت هدية عيد ميلادها أمام المنزل وعندما مشيت.

فتحت مريم الباب ونادت ملك، وقال لها هل يصح تأتي هنا وتتركي هديتي وتمشي، فدخلت ملك وتحدثوا سوياً، وصارو يتحدثون عن مدحت وما فعتله، حتى تركتها ملك لكي تذهب إلى بيتها، ورأها مدحت وهي تخرج من المنزل، دخل المنزل ونادى على مريم وعاملها معاملة سيئة، لكن كان خوف مريم الوحيد أن يكون تحدث مع ملك ، لم يحدث هذا.

ويعرض مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.


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