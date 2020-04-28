أحمد كريمة: مسحات كورونا لا تبطل الصيام على الإطلاق

كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، عن حكم إعداد مسحات فيروس كورونا خلال نهار شهر رمضان.





وقال "كريمة"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، مساء الإثنين: إن سحب المسحات من الصائمين خلال نهار رمضان، للتحقق من الإصابة بكورونا، لا شيء فيها ولا تقدح في صحة الصوم مطلقًا، طالما أنها في الحلق ولم تدخل إلى جوف الصائم، تمامًا مثلها مثل سحب عينات الدم لا تفسد الصوم.





ولفت إلى أن إدخال جهاز بسيط إلى الحلق، لا يفسد الصوم طالما لم يدخل إلى الجوف.



