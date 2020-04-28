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عضو "العليا للفيروسات" يكشف نسبة الوفيات بسبب كورونا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:24 ص
مصاب بكورونا
مصاب بكورونا
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي: إن نسبة الوفيات بسبب فيروس كورونا وصل لـ7% في مصر، بالمقارنة بأعداد المصابين بالفيروس.

وتابع "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الاثنين، أن هناك ضرورة للتعايش مع فيروس كورونا، خاصة بعد إعلان منظمة الحصة العالمية بأن الفيروس سيستمر معنا لفترة طويلة.

وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال غسل اليدين باستمرار وارتداء الكمامة. 

تعافي 1236 مصابا بكورونا 

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.

تسجيل 248 حالة إصابة بكورونا 

وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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