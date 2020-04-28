عضو "العليا للفيروسات" يكشف نسبة الوفيات بسبب كورونا

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي: إن نسبة الوفيات بسبب فيروس كورونا وصل لـ7% في مصر، بالمقارنة بأعداد المصابين بالفيروس.





وتابع "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الاثنين، أن هناك ضرورة للتعايش مع فيروس كورونا، خاصة بعد إعلان منظمة الحصة العالمية بأن الفيروس سيستمر معنا لفترة طويلة.





وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال غسل اليدين باستمرار وارتداء الكمامة.



