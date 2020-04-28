"الافتاء" تكشف حكم احتكار السلع أثناء أزمة كورونا

قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء: إن احتكار السلع الغذائية أو الطبية، خاصة خلال الأزمات يعتبر سلوك غير أنساني وغير ديني.





وتابع "عمران"، خلال حواره ببرنامج "فتاوي"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الاثنين، أن احتكار السلع قد يتسبب في غضب الله عز وجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من احتكر فهو ملعون".





وأضاف أن التاجر الذي يعتقد أن احتكاره سيتسبب في زيادة مكسبه خاطئ، لأن هذا الأمر سيضره، وقد يتسبب في أزمة بالمجتمع ككل.



