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نيوكاسل يرغب في التعاقد مع خاليدو كوليبالي

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:25 ص
كوليبالي
كوليبالي
محمد الدمتناوي


يرغب فريق نيوكاسل الإنجليزي، في التعاقد مع خاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث يسعى صندوق الاستثمار السعودي في شراء فريق نيوكاسل مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، فإن أول شئ يرغب فيه ملاك النادي الإنجليزي، هو شراء خاليدو كوليبالي من نابولي.

وتابعت الصحيفة، أن رئيس نابولي قد حدد سعر بيع كوليبالي، والذي يقدر نحو 70 مليون يورو.

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