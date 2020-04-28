"مصر الخير" تكشف آليات تسليم "سند العيلة"

أكد المهندس أحمد علي، رئيس قطاع التكافل بمؤسسة "مصر الخير"، أن المؤسسة مستمرة في فعالياتها ومبادراتها الخيرية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.





وقال "علي"، خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع، على شاشة "اكسترا نيوز"، إنه تم استحداث "سند العيلة"، وهو بديل للخيم الرمضانية، وهو عبارة عن كرتونة تحتوى العديد من السلع المختلفة، بالإضافة لـ 400 جنيه، وتذهب للمستحقين.





وأوضح رئيس قطاع التكافل بمؤسسة "مصر الخير"، أن آلية تسليم مبلغ الـ 400 جنيه، يكون بالبريد او شركات التحويل الإلكترونى او تقديم المبلغ "كاش" من خلال العاملين بالمؤسسة، وذلك في جميع





أعلنت مؤسسة مصر الخير إطلاق حملة "سند العيلة" ضمن حملتها إفطار صائم لشهر رمضان المقبل بهدف توفير وجبات افطار للأسر الأكثر احتياجا داخل منزلهم طوال شهر رمضان، موضحة أن الحملة هذا العام تشهد تغييرات كبيرة بسبب جائحة فيروس الكورونا، واتخاذ الحكومة العديد من التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس حيث تم إلغاء الخيم الرمضانية (موائد الرحمن) وكذلك حملة إفطار مسافر، والتوسع في محاور أخري.





وقال المهندس أحمد علي رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير، إن حملة إفطار صائم هذا العام تتضمن عدة محاور الأول هو محور سند العيلة والذي يتم إطلاقه لأول مرة كبديل عن الخيم الرمضانية، ويستهدف هذا المحور كفالة أسرة بمتوسط ٥ أفراد طوال شهر رمضان وذلك بقيمة ١٥٠٠ جنيه وذلك كبديل عن الخيم الرمضانية.



