إيقاف خاصية التنبيه بالتغريدات عبر الرسائل النصية القصيرة SMS في تويتر

أوقفت شركة تويتر إحدى خاصيتها الأساسية الأسبوع الماضي، حيث تم إيقاف ميزة استقبال نص التغريدات الجديدة على شكل رسالة نصية SMS !





ولا تعد الخاصية أمرًا مهمًا للغالبية العظمى من مستخدمي تويتر الذين هم بالأساس متصلين بحساباتهم على الدوام عن طريق التطبيق أو من نسخة الويب وبذلك فهم على إطلاع مستمر ومباشر على التايم لاين خاصتهم وتغريدات المتابعين بالإضافة إلى أن للميزات التي توفرها المنصة من تفضيلات وقوائم وموضوعات وتخصيص الإشعارات تجعل الأمر أكثر سلاسة من انتظار رسالة SMS.





وهذا لم يدفع بالمنصة الاجتماعية لإيقاف الميزة بشكل كامل عن جميع المستخدمين في جميع الدول؛ حيث قالت بأن الميزة تم تعطيلها عن المستخدمين في دول العالم إلا بعض منها لا زالت تعتمد على الخاصية للقيام بالأعمال.





وبالرجوع إلى سبتمبر الماضي 2019 فقد قامت تويتر بإيقاف ميزة التغريد عن طريق الرسائل النصية القصيرة SMS بعد عملية اختراق استهدفت حساب مؤسس التطبيق جاك دورسي؛ حيث قالت حينها أن التعطيل جاء لحماية المستخدمين من استغلال القراصنة لثغرة في نظام التغريد عبر الرسائل.





ويبدو أن عملية ايقاف استقبال التغريدات عبر رسائل SMS تأتي من باب المحافظة على حسابات المستخدمين من الاختراق أيضاً حيث قال المتحدث الرسمي للمنصة أن هذه الإجراءات تأتي للحفاظ على حساب المستخدمين آمنة.





كما أضاف أن المنصة مستمرة بإرسال الرسائل النصية SMS للمستخدمين بما يخص إجراءات التنبيه والأمان وإعدادات المصادقة المتعبة للحفاظ على حساباتهم.