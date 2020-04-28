"الصحة" تفجر مفاجأة حول سبب إصابة الأطباء بكورونا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن 12% من الإصابات في الأطقم الطبية جاءت بسبب الاختلاط والتعامل داخل المستشفيات، و88% جاءت من خارج المؤسسات الطبية.





وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الاثنين، أن نسبة الإصابات في الأطقم الطبية في مصر عند المقارنة بدول العالم قليلة للغاية، لافتًا إلى أن نسبة الإصابة ببين الأطقم الطبية في بعض الدول وصلت لـ25%، ومصر بعيدة تمامًا عن هذه النسب.





ولفت إلى أن وزارة الصحة لديها برتوكول داخل مستشفيات العزل لمتابعة تطبيق اجراءات مكافحة العدوى.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى يوم أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.



