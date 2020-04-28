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يبدأ العمل به اليوم.. قرار بإحالة جرائم البلطجة لـ"أمن الدولة"

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:34 ص
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الفجر
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي ينص على إحالة جرائم البلطجة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، على أن يعمل به اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وأصدر "مدبولي"، القرار 941 لسنة 2020، بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وتسرى أحكام هذا القرار على الدعاوى التي يتم إحالتها للمحاكم.

وتضمنت هذه الجرائم، التجمهر وتعطيل المواصلات والترويع والتخويف، وكذلك الجرائم الخاصة بشؤون التموين وجرائم الأسلحة والذخائر.

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