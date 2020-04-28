آيتن عامر تنتحر في بيت أحمد مجدي

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عرضت الحلقة الرابعة من مسلسل "فرصة تانية" الذي يعرض على قناة أون في تمام الساعة 11:45 مساءاً، ذهبت آيتن عامر "ريهام" لمنزل أحمد مجدي "زياد" وفتح والده الباب لها، وجلسوا سوياً، وفي ذات الوقت كان زياد في شركة ويقدم بها، للبحث عن عمل جديد.



جاء لزياد إتصال وهو بخارج البيت من والده "محمود البزاوي" هو يقول له إلحقني يا زياد ريهام إنتحرت في المنزل، وهنا انتهت الحلقة الرابعة.



ويعرض مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.



كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.