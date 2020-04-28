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خطأ فادح في الحلقة الثانية من مسلسل "البرنس"

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:50 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

انتقد الجمهور مشهدًا آخر من الحلقة الثانية لمسلسل "البرنس"، فكان المشهد يدور حول تشاجر "هاشم" مع زوجته"علا" نور اللبنانية عندما اكتشف بسرقة شقيقها "حمادة" محمد مهران لمحل المجوهرات الخاص به.

وظهر "هاشم" في المشهد وهو يقوم بأخذ كل المجهورات التي كانت ترتديها زوجته "علا" قبل أن يقوم بتطليقها، كما قام بشد السلسلة التي كانت ترتديها، وفي المشهد الذي يليه لاحظ بعض الأشخاص ارتدائها للسلسلة،حيث قال أحدهم : "الناس كلها اتكلمت على غلطة الإخراج في مسلسل البرنس بتاعة العربية الهيونداي،ومحدش اتكلم على إن جوز نور قلعها الدهب وشد السلسلة من رقبتها وبعد كام ثانية رجعت لابسة السلسلة الدهب عادي في نفس المشهد".

يُشار إلى أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل.

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