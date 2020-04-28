"مدبولي" يصدر قرارًا بفرض حظر تجوال في مناطق بشمال سيناء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا نشرته الجريدة الرسمية، يينص على فرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء، على أن يُنفذ القرار اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل الجارى وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ بموجب قرار رئيس الجمهورية.





وأشار القرار إلى أنه يُفرض حظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.



