شاهد.. تفاصيل إذاعة آذان المغرب قبل موعده بـ10 دقائق بالسودان

عقب لقمان أحمد، المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، على إذاعة آذان المغرب قبل موعده في دولة السودان بنحو 10 دقائق، قائلا: "خطأ فادح"، حيث إن هناك عددًا كبيرًا يتابعون تلفزيون السودان.





وأشار "أحمد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن ما حدث وفقا لنتائج التحقيقات الأولية، موضحا أن هناك عددًا من الإعلانات المبرمجة كان ينبغي أن تبث قبل فترة المغرب، وفي منتصف الإعلانات أخطأ فني المونتاج ووضع الآذان وسط الإعلانات وتم إذاعته.





وأضاف المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون: "الكثير من الناس أفطر على هذا الآذان، أنا شخصيا فطرت على هذا الآذان، واكتشفت أنه خاطىء فيما بعد"، متوجها بالاعتذار للشعب السوداني عما حدث، منوها بأن بعض الفتاوى اعتبرت الصيام عاديا، حيث أن الناس لا ذنب لهم.





وبثت إدارة التلفزيون السوداني في نشرة الأخبار الرئيسية، مساء الأحد، اعتذارا عن الخطأ الغير مقصود الذي حدث بسبب واقعة إذاعة أذان المغرب قبل 10 دقائق من توقيته الأصلي.





ونقلت صفحة التليفزيون السوداني على فيسبوك عن مسؤول في إدارة التلفزيون قوله إن الإدارة حققت في هذه الحادثة التي أحدثت ربكة في موعد الإفطار لهذا اليوم، ووعد ألا يمر الأمر دون عقاب للمتسببين.





وذكرت وسائل إعلام سودانية أن التلفزيون الرسمي للبلاد، بث أذان المغرب قبل 10 دقائق من موعده، الأمر الذي تسبب بحالة من الإرباك والبلبلة.





وأشارت إلى أن "السودانيين فوجئوا قبيل غروب الشمس بـ10 دقائق في ثاني أيام شهر رمضان برفع أذان المغرب".





وتسبب الأمر تسبب في ارتباك معظم من كانوا يشاهدون التلفزيون، وخصوصا أنهم كانوا في انتظار موعد الإفطار مع إغلاق الكثير من المساجد بسبب تفشي فيروس كورونا.



