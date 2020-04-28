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سارة عادل لـ"الفجر الفني": يوسف الشريف عظيم فنيا وإنسانيا.. و"النهاية" أقرب التجارب لقلبي (حوار)

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
حوار/ روان هيثم

فنانة موهوبة قامت بتقديم العديد من الأعمال الفنية، ومنذ أول وهلة لها استطاعت أن تكسب قلوب الجمهور بأدائها المتميز.

وأجرى "الفجر الفني" حوارًا خاصًا مع الفنانة سارة عادل للتحدث معها عن تجربتها في مسلسل "النهاية"، كواليس العمل مع الفنان يوسف الشريف، أقرب الأعمال التي قدمتها لقلبها.

والى نص الحوار...

في البداية.. ماذا عن تجربتك في مسلسل النهاية؟
تجربتي في مسلسل النهاية جميلة جدا وأحببت المشاركة فيه كثيرا وسعيدة بها وهو من أقرب التجارب الى قلبي، لكونه مسلسل مختلف وجديد، وأول مرة أشارك في مسلسل بهذه القصة والأبعاد الخيالية.


كيف جاء ترشيحك لهذا العمل؟
تم ترشيحي عن طريق شركة سينرجي.


ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "النهاية"؟
الذي جذبني للمشاركة هو قصة المسلسل، والشخصية التي أقوم بتجسيدها به لأنها جذبتني عند قرائتها وأحببتها كثيرا وهي شخصية قوية تسمى سليمة تعمل بالأمن وشاركت في الحرب، وكنت أتمنى العمل مع المخرج الأستاذ ياسر سامي والاستاذ يوسف الشريف.


كيف كانت كواليس العمل مع الفنان يوسف الشريف؟
كانت جميلة جدا وعظيمة، والفنان يوسف الشريف فنان جميل جدا وعظيم انسانيا وفنيا، والجميع يعرف عنه أنه متعاون ودائما كان يقوم بتشجيعي وأعطائي النصائح.


هل انتهيتي من تصوير مشاهدك الخاصة بالمسلسل؟
نعم أنتهيت من تصوير مشاهدي الخاصة بالمسلسل.


ما أصعب المشاهد التى واجهتك أثناء التصوير؟
لم أشعر بصعوبات أثناء تصويري للمشاهد، بسبب فهمي للشخصية وحبي وشعوري بها.


هل واجهتكم صعوبات أثناء التصوير في ظل ازمة كورونا؟
لا الحمد لله لم تواجهنا أي صعوبات، ولكن نظرا لظروف الحظر كنا ننتهي من التصوير مبكرا.


من من فنانين الزمن الجميل تمنيتي العمل معهم؟
كنت أتمنى العمل مع عبد الحليم حافظ، وعمر الشريف، وسعاد حسني.


ومن من الفنانيين الحاليين تتمني الوقوف أمامهم؟
أتمنى العمل مع منى زكي، منة شلبي، خالد النبوي، أسر ياسين.


قدمتي العديد من الأعمال ما منها الأقرب لقلبك؟
الأعمال المقربة لقلبي هما الاختيار، والنهاية، وحواديت الشانزليزيه.


ما الشخصية التي تتمني تقديمها خلال الفترة المقبلة في أعمالك؟
أتمنى أن أشارك في عمل كوميدي.


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