عودة العروس القاصر وباسم مهدد بالسجن.. ملخص أحداث الحلقة السابعة من "بردانة أنا 2"

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انطلقت منذ ساعات الحلقة السابعة من الموسم الثاني للمسلسل اللبناني بردانة أنا وذلك عبر فضائية MTV اللبنانية.



بدأت الحلقة بطرد زياد لدانيا من مكتبه بعدما قالت له أن والده أخبره بالحقيقة وأن عليه الاعتراف بها، وقرر العودة لحبيبته السابقة غنوة.



وتعود ضحى العروس القاصر ذات ال 16 عام إلى زوجها باسم وهو رجل بلطجي ومدمن مخدرات وتقرر أن تواجه والدتها وتطلب منها ألا تأتي لها مرة أخرى بعدما باعتها له.



وتحاول دانيا أن تنصب الفخ لباسم بعدما قتل شقيقتها حنين أمام عينها وتتواصل مع الرجل الذي استعان به من قبل لكي يشهد بالزور على شقيقتها ويقول أمام القضاء أنها سيئة السمعة لكي يبرر قتل باسم لها.



ويقرر هذا الشاب أن يدلي بشهادة حق ويعترف أن باسم قد استعان به وقدم له رشوة من قبل وبذلك فقد قررت المحكمة ظبط واحضار باسم للتحقيق معه، وبدوره حذره المحامي الخاص به مما حدث وطلب منه الذهاب لدانيا وتهديدها.



وكان مسلسل “بردانة انا” قد بدأ عرضه قبل احداث 17 تشرين الأول، وبعد عرض عدة حلقات منه ارتأت المحطة ان توقفه بسبب النقل المباشر للمظاهرات التي عمّت الشوارع حينها.



العمل يلعب بطولته كارين رزقالله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا، جوزيف بونصار وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا. واختيار الفنانة ماريتا الحلاني لغناء الشارة التي هي من كلمات نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جاد الرحباني.