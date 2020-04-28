عمرو أديب يصدم المصريين بسبب الكورونا (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن فيروس الكورونا مستمر، معلقا: "بعد العيد في كورونا.. مستمرة معانا، نفسي أقولكم خبر حلو".





وشدد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، على ضرورة أن يظل المجتمع المصري حريص، ويحافظوا على المسافات بينهم أثناء الحديث، مضيفا: "مفيش لا دواء ولا لقاح... مفيش قدامنا غير غسل الأيد".





ونوه بأن مدينة وهان الصينية أعلنت أنهم اكتشفوا أن هناك آثار لفيروس كورونا مازالت موجودة في دورات المياه، بل اكتشفوا أيضا أن الفيروس يمكن أن يكون موجود في حلق الإنسان، يومكن نقله عبر مسافات قصيرة من خلال الكلام من إنسان لآخر".





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى يوم أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.



