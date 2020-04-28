ريال مدريد يرغب في إعارة جماعية في الميركاتو الصيفي









يرغب فريق ريال مدريد الإسباني، في إعارة العديد من اللاعبين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن ريال مدريد يستعد لعمل صيف مليئ بالصفقات، بشأن اللاعبين الذين لم يحصول على دقائق لعب مع الفريق الأول.





وتابعت الصحيفة، أن القائمة التي سيتم إعارتها تضم كل من مثل الياباني تاكيفوسو كوبو، والبرازيلي رينير جيسوس المرجح انضمامه إلى ريال سوسيداد.





وواصلت الصحيفة، أن الموسم الحالي شهد تجارب جيدة للاعبي ريال مدريد المعارين أمثال المغربي أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند الألماني وسيرجيو ريجيلون في إشبيلية الإسباني والنرويجي مارتن أوديجارد في ريال سوسيداد.



