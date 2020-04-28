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أول مقابلة لأحمد مجدي وياسمين صبري بعد سنة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:38 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

جاءت اليوم الحلقة الرابعة من مسلسل "فرصة تانية" الذي يعرض على قناة أون في تمام الساعة 11:45 مساءاً، ففي آخر الحلقة ذهب زياد لعمل نقابلة شخصية في شركة، وتفاجئ بأن من تقوم معه بعمل المقابلة الشخصية معه ملك، جاءت حالة من الدهشة لزياد.


لم تتذكر ملك زياد بسبب فقدان الذاكرة، عندما سالته الأسئلة المعتادة لأي مقابلة شخصية فلم يجب عنها بالإجابات المثالية وتبين لها من خلال إجاباته، أنه غير مخلص للمكان الذي ينتمي فيه.

ويعرض مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.



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