"الصحفيين" تعلن مبادرة لدعم أسرة أول صحفي متوفي بالكورونا (فيديو)

كشف أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، تفاصيل وفاة الصحفي محمود رياض متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، موضحا أن "رياض" شعر بأعراض بسيطة لمدة أسبوع، وتواصل مع النقابة، وتم توجيهه لحميات إمبابة.

وأشار "عبدالمجيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، مساء الإثنين، إلى أنه تم سحب عينة منه، ولكن العينة لم تسفر هل هو مصاب أم لا، وقرر الأطباء سحب عينة أخرى، وأيضا لم تثبت نتيجة العينة هل مصاب أم لا.





أضاف عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن العينة الثالثة أثبتت أنه مصاب بفيروس كورونا، وتم نقله لمستشفى العزل في العجوزة، ووضع على جهاز التنفس الصناعي، منوها بأنه ثبت إصابة زوجته وطفلين من أولاده إحدهما عمره 8 سنوات، والآخر عام ونصف.



وأكد أن مجلس النقابة قرر تعين زوجة الصحفي المتوفي في الطاقم الإداري بنقابة الصحفيين، وتخصيص دعم مالي لأسرة الصحفي بقيمة 20 ألف جنيه، ومنح الزميل معاشًا كاملًا، فضلا عن إطلاق مبادرة لتخصيص حساب بنكي للتبرع من الصحفيين.

