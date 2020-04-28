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"الصحفيين" تعلن مبادرة لدعم أسرة أول صحفي متوفي بالكورونا (فيديو)
الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:44 ص
هدى عبدالرازق
كشف أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، تفاصيل وفاة الصحفي محمود رياض متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، موضحا أن "رياض" شعر بأعراض بسيطة لمدة أسبوع، وتواصل مع النقابة، وتم توجيهه لحميات إمبابة.
وأشار "عبدالمجيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، مساء الإثنين، إلى أنه تم سحب عينة منه، ولكن العينة لم تسفر هل هو مصاب أم لا، وقرر الأطباء سحب عينة أخرى، وأيضا لم تثبت نتيجة العينة هل مصاب أم لا.
أضاف عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن العينة الثالثة أثبتت أنه مصاب بفيروس كورونا، وتم نقله لمستشفى العزل في العجوزة، ووضع على جهاز التنفس الصناعي، منوها بأنه ثبت إصابة زوجته وطفلين من أولاده إحدهما عمره 8 سنوات، والآخر عام ونصف.
وأكد أن مجلس النقابة قرر تعين زوجة الصحفي المتوفي في الطاقم الإداري بنقابة الصحفيين، وتخصيص دعم مالي لأسرة الصحفي بقيمة 20 ألف جنيه، ومنح الزميل معاشًا كاملًا، فضلا عن إطلاق مبادرة لتخصيص حساب بنكي للتبرع من الصحفيين.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى يوم أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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